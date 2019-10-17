تعليم النساء قيادة السيارات في مدارس الرجال .. التفاصيل و الشروط

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أوضح الدكتور مخفور آل بشر رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات ، أن جميع مدارس تعليم قيادة السيارات للرجال في المملكة سوف تفتح أبوابها أمام النساء لتعليمهن قيادة السيارات وذلك خلال عام.

وقال آل بشر أن هناك 64 مدرسة لتعليم الرجال قيادة السيارات في الفترة الحالية في العديد من المناطق في المملكة.

وأضاف مخفور آل بشر وفقًا لـ صحيفة ” الوطن” أنه سيتم تهيئة مدارس تعليم قيادة السيارات طبقًا لمعايير عالمية وذلك حتى تكون مجهزة لاستقبال السيدات.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لتعليم قيادة السيارات أن مدارس النساء حاليًا لا تكفي لاستقبال كم كبير منهن لتعليم قيادة السيارات، مضيفًا أن فتح مدارس الرجال أمامهن سيساهم في تقليل فترات الانتظار الطويلة لهن من أجل تعلم قيادة السيارات.

وستكون هناك أيام مخصصة للسيدات لتعلم قيادة السيارات في مدارس الرجال تحت إشراف مدربات على أعلى مستوى.

