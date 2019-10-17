السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل الإعادة الطوعية للاجئين الصوماليين من اليمن إلى بلادهم



عدن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

غادر أمس الأول 117 لاجئا صوماليا عبر ميناء عدن إلى بلادهم ضمن برنامج الإعادة الطوعية للاجئين الذي ينفّذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وكان المركز قد عمل على إعادة ألفي لاجئ صومالي إلى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين في العام 2018م شمل عودة ألفي لاجئ صومالي كانوا مقيمين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية بعد هروبهم لليمن منذ مطلع التسعينات إثر الصراع في الصومال الشقيق.

وبرنامج الإعادة الطوعية للاجئين الصوماليين هو لمن رغب في العودة طواعية إلى الصومال يشمل نقلهم من عدن عبر البحر إلى جمهورية الصومال, وينقلون بعدذلك إلى مختلف المقاطعات الصومالية حسب مقر سكنهم برا وجوا.

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20:59ت م

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