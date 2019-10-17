

المكلا 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

أجرى مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية أمس ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية 85 عملية تخصصية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، و75 عملية بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة، و 10 عمليات جراحية للرجال و النساء.

وتأتي الحملة حرصاً من المملكة العربية

//انتهى//

20:52ت م

0256



المكلا 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسأجرى مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية أمس ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية 85 عملية تخصصية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، و75 عملية بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة، و 10 عمليات جراحية للرجال و النساء.وتأتي الحملة حرصاً من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لتخفيف معاناة المرضى المحتاجين.//انتهى//20:52ت م0256

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 85 عملية تخصصية لمرضى العيون في المكلا بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.