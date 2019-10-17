السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات متنوعة في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة



عدن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 37 سلة غذائية و25 خيمة و75 بطانية في مناطق الجعدة وحيران والطينية المحاذية لمحافظة صنعاء، استفاد منها 222 فرداً .

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة العربية

//انتهى//

20:42ت م

0247



عدن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 37 سلة غذائية و25 خيمة و75 بطانية في مناطق الجعدة وحيران والطينية المحاذية لمحافظة صنعاء، استفاد منها 222 فرداً .ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتواصلة المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.//انتهى//20:42ت م0247

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