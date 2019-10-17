السعودية اليوم / قائد العمليات المشتركة اليمني يشدد على رفع مستوى الجاهزية لاستكمال تحرير البلاد من الانقلابيين



عدن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

شدد قائد العمليات المشتركة في الجيش اليمني، اللواء الركن صغير بن عزيز، اليوم، ضرورة مضاعفة الجهود، ورفع مستوى الجاهزية لاستكمال تحرير البلاد من الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأشاد خلال زيارته لجبهة صرواح بمأرب، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، بتضحيات الجيش الوطني في سبيل الدفاع عن الوطن والثوابت الوطنية.

// انتهى //

19:47ت م

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