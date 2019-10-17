السعودية اليوم / محافظ بيش يرأس الاجتماع التنسيقي بين لجان مكافحة نواقل الأمراض بالمحافظة



بيش 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

رأس محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة اليوم ، الاجتماع التنسيقي بين اللجان والجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة خطة مكافحة نواقل الأمراض، وذلك بحضور مدير إدارة نواقل المرض بصحة جازان الدكتور أحمد بن محمد السهلي، وعدد من منسوبي صحة جازان ومدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة .

وتضمن الاجتماع عرضًا عن نواقل المرض ، والطرق المساعدة للقضاء عليها والتقليل من أضرارها ودور صحة جازان في القضاء على نواقل المرض ، تلا ذلك بحث الآلية المتبعة للصحة العامة في مكافحة نواقل المرض وخطط القضاء على البعوض.

كما نوقشت نتائج الأعمال والتحديات خلال الفترة الماضية والاستعدادات المستقبلية ، من خلال الجهود المستمرة في تعقب مصادر التلوث البيئي ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء السكنية .

وأكد محافظ بيش أهمية الاجتماع في اعتماد طرق لمكافحة نواقل المرض والعمل على إنشاء غرفة عمليات بالجهات المختصة بالمحافظة للقضاء على البعوض ومكافحته .

وأوصى المجتمعون بأهمية تضافر الجهود واستمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، وتكثيف أعمال استكشاف ومعالجة بؤر الملاريا، وقياس الكثافات وأعمال التوعية التي قامت بها الجهات المعنية لمجابهة نواقل المرض،بالإضافة إلى ضرورة المساهمة في التثقيف الصحي عبر تنظيم عدد من الدورات التثقيفية عن نواقل الأمراض وطرق مكافحتها بالتنسيق مع مكتب التعليم بالمحافظة .

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19:34ت م

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