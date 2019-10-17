السعودية اليوم / بلدي الأحساء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يبحثان سبل التعاون المشترك



الأحساء 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

بحث رئيس المجلس البلدي في الأحساء الدكتور أحمد بو علي، ومدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عمر بن أحمد الفريدي، اليوم سبل التعاون المشترك بين الجانين واستعراض المبادرات ، وذلك في متحف الأحساء بالهفوف.

وأشاد الدكتور بوعلي بمبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تسجيل واحة الأحساء على قائمة التراث العالمي "اليونسكو"، وإطلاق مشروعات ترميم وتأهيل المواقع التراثية والمساجد التاريخية ودعم الحرف والصناعات اليدوية.

بدوره أوضح المهندس الفريدي أن نسبة إنجاز مشروعات ترميم وتأهيل قصر صاهود وبيت البيعة والمدرسة الأميرية وقصر خزام وعين نجم بلغت 80 %، منوها بدعم ومتابعة صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية لبرامج الهيئة ومبادراتها، مؤكدًا على أهمية دور الشركاء في القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في تسويق واحة الأحساء كوجهة سياحية والحفاظ على تراثها.

//انتهى//

19:32ت م

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