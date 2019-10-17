السعودية اليوم / تعليم صبيا يعقد اللقاء الأول للقيادات الإدارية



صبيا 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

نظمت إدارة تعليم صبيا اليوم ، اللقاء الأول لقيادات الإدارة ، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ومساعديه ، ومشاركة رؤساء الأقسام ومدراء مكاتب التعليم ومساعدِيهم.

وتضمن اللقاء أوراق العمل عن كيفية إعداد مبادرة بطريقة احترافية، و مشروع المؤشرات التعليمية، وآلية مؤشرات المدارس ومكاتب التعليم للعام الحالي ، إلى جانب أهم نقاط الأمن والسلامة ومتطلباتها من مكاتب التعليم والمدارس ، وأدوار ومسؤوليات قسم الإعلام والاتصال، ووظيفة المنسقين الإعلاميين بالإدارة، والمكاتب، والمدارس .

وأكد مدير تعليم صبيا أهمية اللقاء لتذليل الصعوبات وتجاوز التحديات، ومناقشة مرتكزات الإدارة ، مشددًا على ضرورة وضوح هوية العمل ، ومعالجة الأخطاء بشكل مناسب وملائم، والوعي بتفاصيل العمل، وتثقيف المجموعات ذات الصلة بالمنظومة ، لافتًا النظر إلى أهمية الانضباط كجزء من الإنتاجية، وضرورة الإحاطة بالمرجعيات والصلاحيات، وتوظيف الإعلام لخدمة العملية التعليمية، والتعامل مع الجمهور والأقران والزملاء، وفرص التحسين والتطوير بعد رصد المؤشرات التعليمية.

وتم في ختام اللقاء تكريم عدد من القيادات التي حققت تصنيفات عالية في برنامج القيادات الإلكتروني.

// انتهى //

19:29ت م

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