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دقائق وتنطلق مسيرة موسم الرياض.. الحدث الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط
نقلة نوعية في صناعة الترفيه في المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دقائق وتنطلق فعاليات مسيرة موسم الرياض الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، بعروض حية وفعاليات ترفيهية تاريخية في العاصمة الرياض.
وأعلن موسم الرياض، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن المسيرة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء، مضيفًا “استمتع بمشاهدة أجمل العروض الحيَّة في منطقة بوليفارد الرياض ولا تنس تصوّر”.
وتأتي هذه المسيرة بمشاركة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في البوليفارد وبمواجهة جمهور يناهز 60 ألف زائر، الأمر الذي يعكس إيمانه القوي بالعمل الذي يقوم به بهدف إسعاد سكان الرياض على وجه الخصوص والزائرين من مختلف مناطق المملكة ودول العالم على نحو عام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة.
وتعد مسيرة افتتاح موسم الرياض في البوليفارد، نقلة نوعية في صناعة الترفيه في المملكة، وتضع السعودية على خارطة أبرز الدول التي تعتمد المسيرات الكرنفالية في تقديم مواسمها الترفيهية والسياحية.
ويأتي اختيار البوليفارد؛ كموقع لتدشين موسم الرياض ومسيرة الاستعراض الكرنفالية الأضخم في الشرق الأوسط، لكونه من أهم وجهات الموسم واحتواءه على أطول نافورة راقصة في المنطقة، و3 مسارح ضخمة سميت بأسماء نجوم السعودية (محمد عبده، والراحلين أبو بكر سالم، وبكر الشدي).
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