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فيديو.. تركي آل الشيخ يمازح محمد هنيدي: “إيه المسرحية الفاشلة دي”
متابعات الخليج 365 - الرياض
مازح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، الفنان المصري محمد هنيدي، خلال بروفات مسرحيته الجديدة التي ستُعرض في موسم الرياض.
وزار آل الشيخ، فريق عمل مسرحية “3 أيام في الساحل” وهي من بطولة محمد هنيدي، وسيبدأ عرضها اليوم الخميس، على مسرح الرياض بوليفارد ولمدة 4 أيام.
ونشر آل الشيخ، جزءًا من الزيارة ولقائه بـ هنيدي، عبر حسابه في “تويتر”: معلقًا بقوله : “إيه المسرحية الفاشلة دي؟”، ليرد الأخير “فاشلة أوي”.
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