فيديو.. تركي آل الشيخ يمازح محمد هنيدي: “إيه المسرحية الفاشلة دي”

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

مازح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، الفنان المصري محمد هنيدي، خلال بروفات مسرحيته الجديدة التي ستُعرض في موسم الرياض.

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وزار آل الشيخ، فريق عمل مسرحية “3 أيام في الساحل” وهي من بطولة محمد هنيدي، وسيبدأ عرضها اليوم الخميس، على مسرح الرياض بوليفارد ولمدة 4 أيام.

ونشر آل الشيخ، جزءًا من الزيارة ولقائه بـ هنيدي، عبر حسابه في “تويتر”: معلقًا بقوله : “إيه المسرحية الفاشلة دي؟”، ليرد الأخير “فاشلة أوي”.