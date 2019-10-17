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توضيح من الشؤون الإسلامية حول التقديم على الوظائف الهندسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قررت وزارة الشؤون الإسلامية تأجيل فتح باب التقديم على الوظائف الهندسية التي أعلنت عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: إشارة إلى الإعلان عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالوزارة، وبعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية فقد تقرر تأجيل فتح باب التقديم على الوظائف إلى وقت لاحق.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن توفر عدد من الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وأوضحت أن التقديم يبدأ على الوظائف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/2/21 هـ ولمدة أربعة أيام عبر منصة التوظيف الخاصة بالوزارة لكنها عدلت عن هذا الإعلان اليوم.
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