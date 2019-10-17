الان تتابع الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على هذه المناطق غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة في المملكة 19/ 2/ 1441 الموافق 18/ 10/ 2019.
وقالت إن الفرصة ما زالت مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، الباحة، تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية.
وشملت توقعات الأرصاد في نشرتها اليومية عن حالة طقس الغد، أن يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
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