"الطيران المدني" تعلن إصدار القواعد التنفيذية للمنطقة اللوجستية بمطار الملك خالد الدولي

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إصدار القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي، والتي تتضمن “الأحكام العامة” من تعاريف للمصطلحات والعبارات والمعاني التوضيحية، و”أعمال إدارة المنطقة” لتطويرها والإشراف عليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للعملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين ومن في حكمهم، كما تضمنت “أحكام التراخيص”، و”أحكام التأجير” لما توفره الهيئة من وحدات إيجارية في المنطقة بعد تهيئتها وتطوير البنية التحتية بها.

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وشملت القواعد التنفيذية: “أحكام الاستقدام والعمل” عبر تقديم طلب للهيئة، إضافة إلى “أحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت” حيث تقوم الهيئة بالإشراف والرقابة على منشآت العملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين في المنطقة وتفتيشها.

ولمعرفة تفاصيل القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي، يمكن الدخول على موقع الهيئة على الرابط الإلكتروني: https://gaca.gov.sa/web/ar-sa/page/home

يذكر أن المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة والتي صدر أمر ملكي بالموافقة عليها في 21 أكتوبر 2018، ستسهم في جذب كبرى الشركات العالمية إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، وهو ما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني، والتي تتوافق مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 الهادفة إلى تنمية الاقتصاد الوطني، والاتجاه نحو تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في تحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.