عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ…

طرحت شركة كارفور العالمية الرائدة في قطاع تجارة بيع التجزئة، عروض كارفور السعودية الأسبوعية لهذا الاسبوع تحت شعار ” عروض التوفير ” وذلك من يوم 17 ولغاية 23 من شهر صفر 1441هـ، او حتى نفاذ الكمية، وتتميز عروض هذا الأسبوع بالتخفيضات المذهلة، وأسعار مميزة، توفر على العائلة وعملاء كارفور المزيد من الأموال مقارنة باسعار السلع في الاسواق، وشملت العروض مختلف سلع المطروحة للبيع من مواد غذائية، وادوات منزلية واجهزة كهربائية، ومواد تنظيف، وشاشات التلفزيون وأجهزة المحمول الحديثة، وفي هذه المقالة سوف تعرض صور مجلة كارفور متضمنة عروضها لهذا الأسبوع في كافة فروعها في المملكة.

عروض كارفور السعودية الأسبوعية

عروض التوفير 17-23 صفر

إليكم صور مجلة كارفور شاملة الأسعار والتخفيضات على السلع والمنتجات التي طرحتها الشركة في كافة منافذ البيع لديه في المملكة: