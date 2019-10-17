اخبار السعوديه

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/19
  • 2/19
  • 3/19
  • 4/19
  • 5/19
  • 6/19
  • 7/19
  • 8/19
  • 9/19
  • 10/19
  • 11/19
  • 12/19
  • 13/19
  • 14/19
  • 15/19
  • 16/19
  • 17/19
  • 18/19
  • 19/19

Advertisements

طرحت شركة كارفور العالمية الرائدة في قطاع تجارة بيع التجزئة، عروض كارفور الأسبوعية لهذا الاسبوع تحت شعار ” عروض التوفير ” وذلك من يوم 17 ولغاية 23 من شهر صفر 1441هـ، او حتى نفاذ الكمية، وتتميز عروض هذا الأسبوع بالتخفيضات المذهلة، وأسعار مميزة، توفر على العائلة وعملاء كارفور المزيد من الأموال مقارنة باسعار السلع في الاسواق، وشملت العروض مختلف سلع المطروحة للبيع من مواد غذائية، وادوات منزلية واجهزة كهربائية، ومواد تنظيف، وشاشات التلفزيون وأجهزة المحمول الحديثة، وفي هذه المقالة سوف تعرض صور مجلة كارفور متضمنة عروضها لهذا الأسبوع في كافة فروعها في المملكة.

عروض كارفور السعودية الأسبوعية

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 1 16/10/2019 - 11:51 م

عروض كارفور السعودية الأسبوعية

عروض التوفير 17-23 صفر

إليكم صور مجلة كارفور شاملة الأسعار والتخفيضات على السلع والمنتجات التي طرحتها الشركة في كافة منافذ البيع لديه في المملكة:

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 2 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 3 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 4 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 5 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 6 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 7 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 8 16/10/2019 - 11:51 م

Advertisements
عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 9 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 10 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 11 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 12 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 13 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 14 16/10/2019 - 11:51 م

عروض التوفير من كارفور السعودية 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 15 16/10/2019 - 11:51 م

خصم 10% على جميع أنواع المكرونة 17-23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 16 16/10/2019 - 11:51 م

خصم مميز على غسول الوجه 10- 23 صفر

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 17 16/10/2019 - 11:51 م

وفر 10% على جميع أنواع المياه المعدنية

عروض كارفور السعودية الأسبوعية .. عروض التوفير من 17 – 23 صفر 1441هـ أسعار خيالية 18 16/10/2019 - 11:51 م

عروض ماي كلوب
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا