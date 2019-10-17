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زوارق إسرائيلية تهاجم صيادين في غزة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن زوارق إسرائيلية هاجمت أمس مراكب صيادين فلسطينيين قرب شواطئ قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الزوارق الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي على المراكب، وذلك على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارا بها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.

ونقلت الوكالة عن بيان حقوقي صدر أخيرا أن التضييق والاستهداف الإسرائيلي المتكرر للصيادين رفع نسبة الفقر المدقع في صفوفهم، وأن 80% منهم أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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