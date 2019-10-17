زوارق إسرائيلية تهاجم صيادين في غزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - غزة
ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن زوارق إسرائيلية هاجمت أمس مراكب صيادين فلسطينيين قرب شواطئ قطاع غزة.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن الزوارق الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي على المراكب، وذلك على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، وألحقت أضرارا بها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف الصيادين.
ونقلت الوكالة عن بيان حقوقي صدر أخيرا أن التضييق والاستهداف الإسرائيلي المتكرر للصيادين رفع نسبة الفقر المدقع في صفوفهم، وأن 80% منهم أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر.
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