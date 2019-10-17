تشغيل أنظمة التعليم عن بعد بجامعة الإمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري في مكتبه أمس عقد المشروع الشامل لتشغيل وصيانة أنظمة التعليم عن بعد بالجامعة مع رئيس شركة حرف لتقنية المعلومات هيثم الفايز.

وأوضح العامري أن الجامعة معنية بالتعليم الالكتروني والدولة تدعم التعليم بكل أشكاله، وعمادة التعلم الالكتروني تقدم خدمة كبيرة لعدد كبير من الطلاب على مدى عقد من السنوات، مشيرا إلى أنها ستنتقل إلى تدريس بعض المقررات بالجامعة بهذا النوع من التعليم.

وأكد حرص الجامعة على تقديم كل ما يخدم الطلاب والطالبات من حيث تجويد الدراسة والمخرجات، والرفع من كفاءة ومهارة وقدرات المتخرجين، متمنيا أن تسهم الشركة في التعامل في كل ما يقدم المعرفة للطلاب والطالبات، وتسهيل عمليات القبول والانسحاب وما إلى ذلك من إجراءات، تحقيقا لرسالة الجامعة وأهدافها التي أنشئت من أجلها.