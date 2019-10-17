برنامج «أتقن» يضيف 8 مراكز حي متعلم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين أنهى برنامج أتقن الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تدريب 29 ألف متدرب ومتدربة خلال مراحله الأربع السابقة، أضافت المؤسسة 8 مراكز حي متعلم ضمن منشآتها التدريبية التي ستفتح أبوابها للمواطنين والمواطنات للتقديم على 16 برنامجا تدريبيا بمختلف التخصصات ضمن برنامج التدريب المجتمعي أتقن بمرحلته الخامسة، من خلال البوابة الالكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع، ويبدأ التدريب 28 صفر الحالي، ويستمر لأربعة أسابيع.

ويهدف تعاون المؤسسة مع إدارة التعليم المستمر ومراكز الحي المتعلم في تقديم دورات المرحلة الخامسة من البرنامج، إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الوعي المهني. وستبدأ المؤسسة في تقديم برامجها للبنين بمركز الحي المتعلم بالكسائي غرب مدينة الرياض، ومركز الحي المتعلم الثاني بالخبر، وستشمل البرامج التدريبية للبنات كلا من مركز الحي المتعلم بالجبيل، ومركز الحي المتعلم بالبادية في الدمام، ومركز الحي المتعلم الثاني في العلا، ومركز الحي المتعلم بالابتدائية 308 غرب الرياض، ومركز الحي المتعلم الثالث في ينبع، ومركز الحي المتعلم الأول بالمعتلا في وادي الدواسر.

وسيتم التدريب في تخصصات أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، ومايكروسوفت أوفيس، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، وإدارة الفعاليات والمناسبات.