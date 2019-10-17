مليون مشجع يزينون التصفيات الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوالالمبور تجاوز الحضور الجماهيري في مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين حاجز المليون مشجع بعد نهاية الجولة الرابعة. ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بلغ الحضور الجماهيري مليونا و29 ألفا و19 مشجعا في 64 مباراة. وحققت المباراة بين إندونيسيا وضيفتها ماليزيا في الجولة الأولى من التصفيات أعلى معدل في الحضور الجماهيري، حيث حضرها حوالي 54 ألفا و659 مشجعا.



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