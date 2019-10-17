داغستان تجهز الأخضر لبطولة العالم لفنون القتال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض يقيم المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع معسكرا خارجيا في جمهورية داغستان استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مملكة البحرين. ويمتد المعسكر إلى نهاية أكتوبر الحالي بمشاركة 6 لاعبين، هم عناد باعويضان وعلي القرني وفارس الريمي وشادي مرجان وعبدالرحمن الحارثي وحسام عاشور تحت إشراف المدرب إسرافيل محمدوف والإداري عبدالله الهزاع.



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