90 سائقا في رالي القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستقطب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية «رالي القصيم» التي انطلقت أمس بمدينة بريدة محبي رياضة الراليات بالمنطقة، حيث تستمر البطولة على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 90 سائقا من 34 دولة.

وانطلقت المرحلة الاستعراضية للرالي الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية من مركز وهطان جنوب مدينة بريدة، بمسافة 3.5 كلم بمشاركة نخبة من أبرز السائقين والدراجين.

وسيخوض المشاركون اليوم المرحلة الخاصة الثانية، ومسافتها 170 كلم، وتنطلق من أم سدرة، بينما تقام المرحلة الخاصة الثالثة غدا، ومسافتها 200 كلم، وتنطلق من الشماسية، ويقام عقب انتهائها حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس على الفائزين.