فيل بري يقتل مسنا في نيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل فيل بري رجلا مسنا (65 عاما) بالقرب من متنزه وطني في أقصى غرب نيبال.

وقال المسؤول بالشرطة في منطقة كانشانبور جيانيندرا أشاريا إن الفيل قتل الرجل أثناء سيره في غابة بالقرب من متنزه شوكلاباتا الوطني في المنطقة، وأضاف «توفي الرجل على الفور. تمكن رجل آخر كان بصحبته من الفرار».

وكان فيل بري قتل رجلا (62 عاما) في قرية بالقرب من منطقة محمية في جنوب وسط البلاد يوليو الماضي.