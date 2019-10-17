وفاة مسؤول فيتنامي سقط من الدور الثامن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي

أعلنت وزارة التعليم الفيتنامية أن نائب وزير التعليم لو هاي آن(48 عاما) توفي صباح أمس إثر سقوطه من شرفة بالطابق الثامن بمقر عمله.

وبحسب ما أعلنته الوزارة لم تحدد طبيعة الحادث على نحو دقيق. ووفقا لصحيفة «دان تري» الفيتنامية، سقط المسؤول من شرفة خارج مقصف الوزارة.

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وتفقدت الشرطة الموقع لتحديد ملابسات الحادث، ولكنها لم تكشف بعد عن مزيد من التفاصيل.

وأثارت وفاة المسؤول المفاجئة عددا من التكهنات والشكوك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان من المقرر أن يحضر آن اجتماعا للمجلس الوطني للتعليم صباح أمس برئاسة وزير التعليم فونج شوان نها.