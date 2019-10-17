18 حكما يديرون منافسات كمال الأجسام السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك 18 حكما من السعودية والإمارات والكويت وعمان في إدارة منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام التي تنطلق اليوم في الرياض، وتستمر لمدة يومين بتنظيم من الاتحاد السعودي لكمال الأجسام.

وعقد اجتماع تنسيقي للحكام المشاركين في البطولة أمس، حيث مثل الاتحاد السعودي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات بالاتحاد ملفي الغامدي، بحضور الحكم الدولي الإماراتي محمد أبوشاهين و18 حكما، حيث جرت خلال اللقاء مناقشة التنظيمات الفنية والإدارية واعتماد قوانين البطولة.