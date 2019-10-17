السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة
مع استئناف فعاليات الدوري الإسباني لكرة القدم بعد انتهاء جولة المباريات الدولية التي أقيمت على مدار الأسبوعين الماضي والحالي، يحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا، كما يحل برشلونة ضيفا على إيبار غدا في إطار المرحلة التاسعة من المسابقة.
ولكن يظل الجدل الدائر بشأن إمكانية تأجيل مباراة القمة «الكلاسيكو» بين برشلونة والريال في بؤرة الاهتمام رغم أهمية مباريات هذه الجولة.
وتبدو مباراة الكلاسيكو المقررة على استاد «كامب نو» ببرشلونة في 26 أكتوبر الحالي مهددة بالتأجيل في ظل الأوضاع غير المستقرة بإقليم كتالونيا.
كانت هذه تفاصيل خبر شغب كتالونيا يهدد كلاسيكو البرشا والريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.