شغب كتالونيا يهدد كلاسيكو البرشا والريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

مع استئناف فعاليات الدوري الإسباني لكرة القدم بعد انتهاء جولة المباريات الدولية التي أقيمت على مدار الأسبوعين الماضي والحالي، يحل ريال مدريد ضيفا على ريال مايوركا، كما يحل برشلونة ضيفا على إيبار غدا في إطار المرحلة التاسعة من المسابقة.

ولكن يظل الجدل الدائر بشأن إمكانية تأجيل مباراة القمة «الكلاسيكو» بين برشلونة والريال في بؤرة الاهتمام رغم أهمية مباريات هذه الجولة.

وتبدو مباراة الكلاسيكو المقررة على استاد «كامب نو» ببرشلونة في 26 أكتوبر الحالي مهددة بالتأجيل في ظل الأوضاع غير المستقرة بإقليم كتالونيا.