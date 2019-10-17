الرئيس الأمريكي: إيران ستمضي نحو الهاوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الاقتصاد الإيراني يتهاوى، والبلاد تمضي نحو الهاوية. وشدد في تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أن بلاده ستواصل ضغطها لأقصى درجة حتى تحقق كل أهدافها. Advertisements وتأتي تصريحات ترمب بعد تخفيض صندوق النقد الدولي أمس بشكل حاد توقعاته للنمو في إيران على خلفية العقوبات الأمريكية. وأنهكت العقوبات الأمريكية الاقتصاد الإيراني وخفضت قيمة الريال، وبات 80 مليون إيراني يجدون صعوبة في الحصول على اللحوم والدواء ومستلزمات الحياة اليومية الأخرى. ويبلغ سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني 42 ألف ريال مقابل الدولار، لكن سعر السوق بلغ نحو 115 ألفا أمس، وفقا لموقع أسعار الصرف الأجنبي ‭Bonbast.com‬.



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