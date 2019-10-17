4223 مواطنا يحصلون على شهادة مهنية احترافية بقيمة دعم 20 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل 4223 مواطنا ومواطنة على شهادات مهنية احترافية عبر برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، بقيمة دعم مالية تجاوزت 20 مليون ريال، كتعويض عن تكاليف تلك الشهادات، بحسب بيان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

ويدعم برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية 26 شهادة احترافية، في قطاعات حيوية عدة في سوق العمل بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد فرص للكفاءات الوطنية.

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وتعرف الشهادات المهنية الاحترافية بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.

ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية.

ويشترط «هدف» للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفا، علما بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين فقط لكل متقدم.