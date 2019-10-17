الدفعة الثالثة من موظفي القطاع الخاص تلتحق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التحقت الدفعة الثالثة من موظفي القطاع الخاص في البرنامج التدريبي لأكاديمية «هدف» للقيادة، بحسب بيان لصندوق الموارد البشرية «هدف» أمس.

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ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ومنسوبات القطاع الخاص، ومساعدة المنشآت على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ويتلقى المتدربون خلال البرنامج التدريبي تدريبا على جدارات قيادة فريق العمل، يقدمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، إضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.

وتعتمد أكاديمية «هدف» للقيادة، على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال عدد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميا.