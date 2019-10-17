القتل تعزيرا لوافدين هربا كوكايين وحشيشا بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ حكم القتل تعزيرا أمس في وافدين نيجيري ويمني بمحافظة جدة هربا كمية من الكوكايين والحشيش، كل على حدة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه جرى القبض على النيجيري عيسى محمد عند تهريبه كمية من الكوكايين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

فيما أوضحت الداخلية في بيان آخر أنه قبض على اليمني سلطان علي زهير عند تهريبه كمية من الحشيش والحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.