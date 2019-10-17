القبض على ثلاثة مواطنين اعتدوا على عامل محطة وقود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر بمحافظة الدلم اعتدوا على عامل محطة وقود.
وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري في بيانه أمس أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تعدي ثلاثة أشخاص على أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمحافظة الدلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة، والقبض عليهم، حيث أقروا باعتدائهم على العامل بحجة اشتراطه دفع قيمة الوقود مقدما، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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