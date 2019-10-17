أمير المدينة ونائبه يطمئنان على مصابي حادثة حافلة الهجرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة
زار أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ونائبه سعود بن خالد، مصابي حادث حافلة الركاب الذي وقع على طريق الهجرة بمركز الأكحل، والمنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة. واطمأن أمير المنطقة على صحة وسلامة المصابين، ووجه بتسهيل إجراءات استضافة ذوي المصابين لمرافقتهم والاطمئنان عليهم خلال الفترة العلاجية.
وشدد على متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحويل الحالات التي تتطلب تقديم رعاية متقدمة إلى المستشفيات المتخصصة، متمنيا أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.
واستمع أمير المنطقة ونائبه إلى شرح مفصل من الطاقم الطبي عن الوضع الصحي للمصابين.
يذكر أن الجهات الأمنية والصحية باشرت أمس الأول حادث اصطدام حافلة تقل ركابا مع معدة ثقيلة بمركز الأكحل على طريق الهجرة السريع، نتج عنه وفاة 35 شخصا، وإصابة 4 أشخاص آخرين.
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