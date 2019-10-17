أمر ملكي بتعيين أيمن السياري نائبا لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس أمرا ملكيا بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

إلى ذلك هنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدرعلييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، معربا في برقية بعثها باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

الأمر الملكي

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الرقم: أ / 83

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18/3/1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 /3/1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولا: يعين الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.