3 اتفاقيات بين جامعة المؤسس وإمارة مكة للارتقاء بالأداء والضبط الأمني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات بين جامعة الملك عبدالعزيز وجهات عدة شملت إدارتي العلاقات العامة والإعلام بالإمارة، والتخطيط والتطوير بالإمارة، إضافة إلى شرطة المنطقة.

وتهدف الاتفاقية الأولى التي وقعها المستشار المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة سلطان الدوسري، والمشرف العام على مرصد الجامعة لدراسات الشبكات العنكبوتية الدكتور نايف الجهني، إلى التوسع في الجوانب التدريبية بما يحقق الفائدة للجانبين.

وبحسب الاتفاقية الثانية التي وقعها المشرف العام على إدارة التطوير الإداري بالجامعة الدكتور أحمد نور ومدير عام التخطيط والتطوير بالإمارة مصلح البقمي، فقد اتفق الطرفان على تقديم دورات تدريبية في الجوانب الإدارية والفنية هدفها تطوير مهارات موظفي الإمارة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة العمل المقدم.

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فيما تنص الاتفاقية الثالثة التي وقعها عن الجامعة المشرف العام على مرصد الجامعة لدراسات الشبكات العنكبوتية الدكتور نايف الجهني، ومدير التدريب بشرطة المنطقة المقدم سامي الخديدي، على تطوير المهارات السلوكية لموظفي الأمن بالجامعة، وتطوير مهارات فن التعامل مع المراجعين والزوار، وكذلك الاستفادة من خبرات وتجارب إدارة التطوير الإداري بالجامعة في تدريب منسوبي شرطة المنطقة على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإدارية والقيادية والتنسيق المشترك في القضايا المشتركة والمتعلقة بمبادرات رؤية المملكة 2030.

أبرز أهداف الاتفاقيات الثلاث

1 تعزيز التعاون في جوانب الإعلام الجديد وتبادل الخبرات والتوسع في الجوانب التدريبية

2 تقديم دورات تدريبية لتطوير مهارات موظفي الإمارة والمحافظات التابعة لها وصولا لتطوير الأداء الوظيفي

3 تدريب شرطة المنطقة منسوبي الأمن بالجامعة على آليات الضبط الميداني والرقابة وإدارة الأزمات الأمنية