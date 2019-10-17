وزراء داخلية الخليج يكرمون الفائزين بجائزة نايف للبحوث الأمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الـ36 الذي اختتم أمس بالعاصمة العمانية مسقط، الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لعام 2017، وهم: المركز الأول الدكتور إبراهيم الزبن، والأميرة الجوهرة بنت فهد، وفي المركز الثاني الدكتورة عزيزة الرويس، وفي المركز الثالث الدكتور عبدالله الخليفة.

كما كرم الوزراء، رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين نظير ما قدمه للتعريف بالجائزة، وأعضاء هيئتها السابقين والحاليين.

يذكر أن الجائزة أقرها وزراء الداخلية في اجتماعهم الـ16 المنعقد في نوفمبر 1997، وباجتماعهم الـ31 من نوفمبر 2012 غير مسماها إلى جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون.