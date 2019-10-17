ولي العهد وعباس يبحثان تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة محادثات رسمية أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وبناء على المحادثات التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الفلسطيني ومحادثاته مع ولي العهد، واستجابة لرغبة الرئيس محمود عباس فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

حضر الجلسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم الآغا.