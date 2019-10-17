لجنة شورية تبدي مرئياتها حيال الطرق المتعثرة في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي أمس على عدد من الطرق التي تشرف على تنفيذها وزارة النقل في منطقة عسير، وذلك خلال جولة ميدانية في المنطقة رافقهم خلالها نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

ووقفت اللجنة خلال الجولة على طريق السودة - مدخل عقبة الصماء مرورا بعد ذلك بطريق طبب ثم تقاطع طريق أبها- الطائف عقبة شعار، كما اطلعوا على عدد من المشاريع في هذه الطرق التي يجري العمل بها والمشاريع التي سحبت من المقاولين لتعثرها.

وأبدى أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددا من التساؤلات والملاحظات حول هذه الطرق ومدى كفاءتها وسبل صيانتها، مبدين عددا من المقترحات في تنفيذ بعض مشاريع الطرق في المنطقة للإسهام في رفع مستوى جودتها لخدمة ساكني المنطقة والتأكد من الخدمات المقدمة لهم في مجال النقل.

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من جانبه قدم عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر العتيبي شكره وتقديره لأمير المنطقة تركي بن طلال على حرصه واهتمامه بزيارة لجنة الشورى للمنطقة.

كما قدم شكره لوزير النقل الدكتور نبيل العمودي على هذه الدعوة وإتاحة الفرصة لأعضاء اللجنة في المجلس للاطلاع على الطرق وجودتها وكفاءة صيانتها والوقوف على المشاريع التي تنفذ حاليا، والمشاريع المتعثرة، وإيجاد الحلول للصعوبات والعقبات التي تواجهها الوزارة.

وعد العتيبي هذه الزيارة ضمن اختصاص اللجنة، وتأتي للإسهام في تحسين مستوى جودة الطرق في منطقة عسير والاطلاع على المشروعات التي يجري تنفيذها في المنطقة حاليا والتأكد من استمرار العمل بها على أكمل وجه.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي ضمن الدور الرقابي للمجلس وفي إطار التكامل مع الجهات الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.