إغلاق 9 مقاه مخالفة للوائح تقديم منتجات التبغ بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف أغلقت أمانة الطائف ممثلة في الإدارات الإشرافية والفروع البلدية 9 مقاه مخالفة، وذلك ضمن حملة مكثفة تنفذها وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على محلات بيع وتقديم التبغ ومشتقاته ومتابعة تطبيق اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها. وشملت الجولات الرقابية التي نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية أكثر من 50 مرفقا لتداول وتقديم التبغ ومنتجاته بأنحاء المحافظة. وأكدت الأمانة أن الحملات ستستمر على المقاهي ومحلات تقديم التبغ كافة، مشيدة في الوقت نفسه بتجاوب عدد من المقاهي والمحلات مع اللائحة التي تضمنت اشتراطات عامة (المواقع والمباني والتجهيزات والمرافق والأمان والسلامة).



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