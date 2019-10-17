السعودية | سعودية تخطف الأبصار وتتوج بجائزة معرض الصقور بالرياض

شكرا لقرائتكم سعودية تخطف الأبصار وتتوج بجائزة معرض الصقور بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبوح لوحات الفنانة السعودية سكنة حسن بجوانب جمالية تنبض بالأصالة والحياة، وتعكس في كثير من لوحاتها المرأة بحس إنساني يتفاعل مع المكان والزمان بلغة إبداعية تتفرد بها.

وكل من تقع عيناه على أعمالها في المعارض يستجيب لهمس الألوان الذي يشعل الحواس فيقترب منها أكثر ويزداد دهشة وإعجاباً وهي تصافح مكامن الفن بداخله.

وفي معرض الصقور والصيد السعودي الذي أقيم ضمن موسم الرياض، انتزعت سكنة حسن المركز الأول في مسار الرسم الرقمي، وهو إحدى الفئات الخمس في المسارات المخصصة لجائزة الفن التشكيلي تحت اسم (ريشة صقّار).

تقول سكنة في حديثها لـ"العربية.نت": "المسابقة كانت عبارة عن رسم مباشر ومتواصل لمدة 4 أيام ابتداء من 11 أكتوبر، وكان عدد المشاركين في مسار الرسم الرقمي 8 متسابقين من جميع مناطق المملكة تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة ضمن معايير وضوابط وضعتها لجنة مكونة من أساتذة وأكاديميين وفنانين أصحاب خبرة، مثل الدكتور معجب الزهراني والدكتورة هناء الشبلي والأستاذة نور الدباغ".

وحول حضور المرأة في لوحاتها الفائزة ومختلف أعمالها، أجابت سكنة: "دائما المرأة مصدر قوة في لوحاتي والطيور هي رموز للرجل، وفي هذا العمل الصقر الذي يرمز إلى أصالة ثقافة وتراث المملكة العربية السعودية وبشكل حميمي تحتضن وتحتفظ المرأة بهذا الطير الحر الأصيل الذي قد يمثل الأب أو الأخ أو الزوج وحتى الابن".

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وأوضحت أنها قامت بتوظيف البورتريه مع فكرة رمز الصقر الذي يمثل الأصالة، فهو ليس مجرد طائر جميل فحسب، على حد وصفها.

وأضافت: "أنجزت العمل في وقت شبه متواصل لمدة 4 أيام خلال تواجدي في قسم المسابقة، وكانت اللوحة بقياس متر في متر تقريبا".

وبينت سكنة أنها في جميع أعمالها كفنانة تشكيلية ورقمية تطمح إلى توثيق إمكانيات المرأة السعودية في مجال معاصر، وتثبت أن التقنية لا تلغي قدرة الفنان على التعبير وترسيخ أعماله في ذاكرة الآخرين.

وتقول: "انحيازي واضح لرسم المرأة، أنا امرأة وأعبر عن نفسي وعن كل محيطي وبيئتي، وأستطيع أن أعبر عن قضايا نساء مجتمعي عن قرب كقضايا العنف وقيادة المرأة سابقاً ومنع زواج القاصرات والسفر والكثير من القضايا التي بدأت الدولة بمعالجتها إنصافا وحفاظا لكرامة المرأه السعودية".

مسيرة الفنانة سكنة حسن

- المركز الخامس من مسابقة وعي لوزارة الصحة على مستوى المملكة عام 2017

- المركز الثالث في مسابقة لوحة وقصيدة من مهرجان عكاظ 2015

- المركز الثالث في مسابقة المراسم 2015

- المركز الثالث في مسابقة الملتقى التشكيلي الثاني للشباب والشابات بجمعية الثقافة والفنون بالدمام 2014

‎ - المركز الثالث لمسابقة أجمل فن في جامعة الملك فيصل 2013

‎- أفضل عمل تقنيات في مسابقة رسالات 2012

‎- المركز الأول بمسابقة الواعدين والواعدات 2011

‎ - جائزة التحكيم بمسابقة الواعدين والواعدات للشباب 2010