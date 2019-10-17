، فهد الثبيتي يلتقي ويكرم الفائزين بمسابقة "هيئة المعروف" للأمن الفكري ،

محمد بن مسعود - الدمام - حث على التفاعل مع البرامج المفيدة والخادمة للدين والوطن

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، الخميس، فهد بن فيصل الثبيتي، الفائزين في مسابقة الهيئة للأمن الفكري.

وأثنى "الثبيتي" على المسابقة التي انطلقت بناءً على توجيه الرئيس العام، رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند.

وحث العاملين الميدانيين والإداريين على التفاعل مع البرامج والمسابقات النافعة والمفيدة التي تعزز الأمن الفكري وتخدم الدين والوطن.

وكرم "الثبيتي" نيابة عن الرئيس العام الفائزين على مستوى الفرع، تقديراً لمشاركتهم المتميزة بالمسابقة.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنطقة الشرقية