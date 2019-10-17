- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، الخميس، فهد بن فيصل الثبيتي، الفائزين في مسابقة الهيئة للأمن الفكري.
وأثنى "الثبيتي" على المسابقة التي انطلقت بناءً على توجيه الرئيس العام، رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند.
وحث العاملين الميدانيين والإداريين على التفاعل مع البرامج والمسابقات النافعة والمفيدة التي تعزز الأمن الفكري وتخدم الدين والوطن.
وكرم "الثبيتي" نيابة عن الرئيس العام الفائزين على مستوى الفرع، تقديراً لمشاركتهم المتميزة بالمسابقة.
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنطقة الشرقية
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 08:10 PM
حث على التفاعل مع البرامج المفيدة والخادمة للدين والوطنفهد الثبيتي يلتقي ويكرم الفائزين بمسابقة "هيئة المعروف" للأمن الفكري
التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، الخميس، فهد بن فيصل الثبيتي، الفائزين في مسابقة الهيئة للأمن الفكري.
وأثنى "الثبيتي" على المسابقة التي انطلقت بناءً على توجيه الرئيس العام، رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند.
وحث العاملين الميدانيين والإداريين على التفاعل مع البرامج والمسابقات النافعة والمفيدة التي تعزز الأمن الفكري وتخدم الدين والوطن.
وكرم "الثبيتي" نيابة عن الرئيس العام الفائزين على مستوى الفرع، تقديراً لمشاركتهم المتميزة بالمسابقة.
، فهد الثبيتي يلتقي ويكرم الفائزين بمسابقة "هيئة المعروف" للأمن الفكري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فهد الثبيتي يلتقي ويكرم الفائزين بمسابقة "هيئة المعروف" للأمن الفكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.