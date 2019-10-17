كيفية التقديم على وظائف قوات الدفاع الجوي 1441 وطريقة التسجيل في جدارة والمستندات والشروط المطلوبة

تم الإعلان رسمياً عند بدء التقديم على الوظائف الإدارية الخاصة بقوات الدفاع الجوي 1441، وذلك ابتداء من يوم الثالث عشر من أكتوبر/ الرابع عشر من صفر، وحتى يوم التاسع عشر من أكتوبر/ العشرين من صفر، وقد أعلنت بوابة جدارة الإلكترونية عن مراعاة صحة إدخال البيانات، وتحميل صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، مع العلم أنه يتم إجراء مسابقات بين المقدمين على الوظائف، ويتم اختيار المتقدم الذي تمكن من اجتياز جميع الاختبارات.

التسجيل في جدارة لتقديم وظائف الدفاع الجوي

أعلنت بوابة جدارة الإلكترونية عن توافر 25 وظيفة إدارية تابعة لقوات الدفاع الجوي للنساء والرجال، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، وقد قامت بوابة جدارة الإلكترونية بنشر الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ولكت يراعى أن يتم التسجيل أولاً في بوابة جدارة، من خلال الدخول إلى بوابة جدارة الإلكترونية وبدء حساب جديد للمتقدم، وتسجيل جميع البيانات الشخصية والمؤهل العلمي للمتقدم.

شروط وظائف قوات الدفاع الجوي موقع جدارة

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على وظائف قوات الدفاع المني، ومنها أن يكون المتقدم سعودي، ويجب أن يتراوح سن المتقدم بين 17: 40 عام، كما يجب أن يكون هناك شهادة خاصة بحسن سير وسلوك المتقدم، وأن لا يكون المتقدم قد شغل وظيفة حكومية من قبل، وأن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المطلوب، كما يجب أن يكون المتقدم متزوج من امرأة سعودية، وعلى المتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات التخصص واللياقة البدنية، ويجب أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم مع مراعاة مناسبته للوزن.