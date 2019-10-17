شاهد: لحظة إنقاذ رجل وقع في بئر عمقه 400 متر

أنقذت قوات الدفاع المدني في وادي الدواسر، حياة رجل سقط داخل بئر ارتوازية ضيقة للغاية، يبلغ عمقها 400 متر وعرضها 14 بوصة.

وصرح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، أن عمليات الدفاع المدني في وادي الدواسر تلقت ظهر اليوم بلاغا يفيد بسقوط عامل في بئر ارتوازية

وبوصول فرق الدفاع المدني للموقع، تم رصد الشخص على عمق 210 أمتار وهو لا زال على قيد الحياة، ليتم العمل على إنقاذه.

وأوضح المتحدث أنه بفضل التجهيزات، تم إيصال الأكسجين للشخص، ومن ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر، وهو بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات.