السعودية اليوم / اختتام البرنامج التدريبي " التوثيق وصناعة التقارير الإلكترونية" بتعليم ينبع



ينبع 18 صفر 1441هـ الموافق 17 اكتوبر 2019 م واس

اختتم قسم الإعلام والاتصال بتعليم ينبع "بنات" اليوم ، أعمال البرنامج التدريبي (التوثيق وصناعة التقارير الإلكترونية) .

البرنامج أُقيم تحت مظلة الموارد البشرية على مدى ثلاثة أيام بمجمل 12 ساعة تدريبية، واستهدف 30 منسقة إعلامية في الأقسام و مكاتب التعليم والمدارس بالمحافظة، بهدف تعزيز ثقافة التوثيق لتطوير الجانب المهني والإلكتروني للمنسقة الإعلامية.

وأوضحت رئيسة وحدة العلاقات العامة بتعليم ينبع سمر السيد، أن البرنامج التدريبي ارتكز على عدة محاور تضمنت: مفهوم التوثيق وأنواعه وأهميته وتطبيقاته .. مهاراته وبرمجياته، الأرشفة الذكية للملفات وربطها بالإكسل، الأرشفة الإلكترونية عبر استخدام تطبيقات جوجل، إعداد التقارير الكتابية والإلكترونية، مشيرة إلى أن البرنامج يسعى إلى رفع المهارات البحثية والكتابية والإلكترونية للمنسقة الإعلامية وتأهيلها للقيام بمهامها بيسر وبكفاءة عالية، وتنظيم الأعمال الإعلامية و إخراجها بما يتناسب و يواكب المتطلبات الحديثة.

// انتهى //

18:35ت م

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