غريفيثس: جهود الأمير محمد بن سلمان تدعم مباحثات السلام اليمنية

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيثس، أن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تدعم مباحثات السلام اليمنية.

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وأطلع المبعوث الأممي مجلس الأمن الدولي على آخر التطورات على الساحة اليمنية مشيرًا إلى أن جهود الفريق الأممي في الحديدة ساعدت في خفض العنف.

من جانبه قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في الأمم المتحدة: نشكر السعودية على دعم الأمم المتحدة لمواجهة الوضع الإنساني في اليمن.