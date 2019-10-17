النيابة العامة : سرقة السيارات من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة أن سرقة السيارات كلها أو جزء منها هو من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف.

Advertisements

وقالت النيابة العامة إن حق ملكية السيارات مُصان شرعًا ونظامًا، وأُسبغت لجانبه الحماية الجنائية، وتمتد هذه الحماية للسيارة وكل جزء منها وما هو بداخلها، والإخلال بذلك مُوجب للمساءلة الجزائية وتُعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة المُوجبة للتوقيف.