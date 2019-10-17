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ببجي موبايل : 32 فريقًا يتنافسون على جائزة المليون ريال في كأس العالم لتحدي النجوم
في أضخم بطولة للألعاب الإلكترونية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال موسم الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأ عشاق الألعاب الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم بالاستعداد لاختبار مهاراتهم في الفعالية الأولى لـ”كأس العالم لتحدي النجوم في لعبة ببجي موبايل” في المملكة.
وستقام فعالية لعبة الموبايل الأكثر شهرة في المنطقة خلال موسم الرياض، ومن المتوقع أن تستقطب آلاف اللاعبين والمشجعين إلى العاصمة، وستستمر بطولة كأس العالم لتحدي النجوم ابتداءً من 12 وحتى 14 ديسمبر.
وأعلنت الجهة المنظمة لـ موسم الرياض عن مشاركة لعبة ببجي موبايل في موسم الرياض حيث ستشهد بطولة كأس العالم لتحدي النجوم” مشاركة 16 فريقًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتنافسون ضد 16 فريقًا من جميع أنحاء العالم، وسيعلن المنظمون قريبًا عن إجمالي قيمة الجائزة التي يتوقع أن تتجاوز مليون ريال سعودي.
واجتاحت لعبة ببجي موبايل العالم منذ صدورها في عام 2018 وحققت أكثر من 400 مليون عملية تنزيل، ولقِيَ خبر مشاركتها في موسم الرياض إشادة كبيرة لدى عشاق الألعاب الإلكترونية المشاهير، وكان ذلك دليلًا إضافيًا على التزام ببجي موبايل بجلب التقنيات المبتكرة إلى المنطقة.
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