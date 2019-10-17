الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل لقاءات هايل في المملكة

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هايل، أن الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة قوية وطويلة الأمد مجدداً التزام البلدين المشترك بالعمل مع الشركاء الإقليميين لمواجهة تأثير إيران الخبيث وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساعد الوزير الأمريكي اليوم في المملكة، مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان آل سعود ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

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وشكر مساعد الوزير القيادة السعودية على دورها البالغ الأهمية للمساعدة في تعزيز الحوار بين الأطراف في اليمن ودعمها السخي لعمليات الغوث الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.

وأعاد مساعد الوزير هايل التأكيد على الدعم الأمريكي القوي للدبلوماسية بوساطة الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية في اليمن. وناقش مساعد الوزير أيضا جوانب أخرى من التعاون الثنائي والإقليمي والتقدم المحرز في إصلاحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وحقوق الإنسان.

صرحت بذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس.