- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق .. التاريخ سيخلدك كشيطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق .. التاريخ سيخلدك كشيطان
ذكّره بما فعلته أمريكا بعد قضية القس برونسون
متابعات الخليج 365 - متابعة
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذره فيها من مغبة الاستمرار في العناد ومواصلة العدوان التركي على سوريا.
وذكَّر ترامب في رسالته أردوغان بما فعلته أمريكا قبل عدة أشهر على خلفية قضية القس الأمريكي الذي اعتقلته تركيا بحجة التجسس قبل أن تطلق سراحه بعد تلويح ترامب بالعقوبات.
وقال ترامب في رسالته:
عزيزي سيادة الرئيس:
دعنا نبرم صفقة جيدة! فأنت لا ترغب بأن تصبح مسؤولاً عن قتل آلاف الأشخاص، وأنا لا أرغب بأن أصبح مسؤولاً عن تدمير الاقتصاد التركي – وهو ما سأقوم به، وقد منحتك نموذجاً بسيطاً من ذلك في قضية القس برونسون.
وتابع ترامب : لقد عملت جاهدًا لحل بعض مشاكلك. لا تخذُل العالم. بإمكانك التوصل إلى صفقة عظيمة. الجنرال مظلوم مستعد للتفاوض معك، وتقديم تنازلات لم يقدموها من قبل. أُرفِق إليكم سرًا خطاباً أرسله لي للتو.
سيذكُرك التاريخُ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بالطريقة الصحيحة والإنسانية. وسيخلِّدك كشيطان إذا لم تحدث الأشياء الجيدة. لا تكن قاسياً، لا تكن أحمق! .. سأتصل بك لاحقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق .. التاريخ سيخلدك كشيطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.