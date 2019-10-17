الان تتابع أمانة نجران تغلق 16 محلًا لبيع التبغ لمخالفتها للأنظمة واللوائح البلدية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
أغلقت أمانة منطقة نجران، أمس 16 محلاً لبيع التبغ وتجهيز الشيشة وبيع المعسل، وذلك لمخالفتها الأنظمة واللوائح البلدية.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء، أنه تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق المحال المخالفة وأخذ التعهدات اللازمة بتصحيح أوضاعها نظامياً وفق الأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأكد بن رجاء أن هذه الجولات تأتي بمتابعة من أمين المنطقة المهندس، حمد بن حسين عيبان للتأكد من الالتزام بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الرقابية، وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة لتحقق الجولات هدفها المنشود في رفع المستوى الصحي حفاظاً على الصحة العامة، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال طوارئ الأمانة 940 ومواقع التواصل الاجتماعي.
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