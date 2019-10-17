أمر ملكي: تعيين أيمن بن محمد السياري نائبًا لمحافظ مؤسسة النقد بالمرتبة الممتازة

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

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الرقم : أ / 83 التاريخ : 18 / 2 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ / أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود