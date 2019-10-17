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القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده والان مع التفاصيل

درويش - موبايل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

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وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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