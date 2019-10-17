شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: سرقة «جزء من السيارة» جريمة موجبة للتوقيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أوضحت النيابة العامة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن سرقة السيارات أو «جزء منها» أو من «داخلها» من الجرائم الموجبة للتوقيف حتى لو اختل أحد شروط السرقة الحدية.

وأفادت النيابة العامة بأن ذلك يأتي طبقاً للقرار الوزاري رقم 3000 وتاريخ 1435/6/10 المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف البند الأول الفقرة 14.