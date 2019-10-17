شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: سرقة «جزء من السيارة» جريمة موجبة للتوقيف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أوضحت النيابة العامة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن سرقة السيارات أو «جزء منها» أو من «داخلها» من الجرائم الموجبة للتوقيف حتى لو اختل أحد شروط السرقة الحدية.
وأفادت النيابة العامة بأن ذلك يأتي طبقاً للقرار الوزاري رقم 3000 وتاريخ 1435/6/10 المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف البند الأول الفقرة 14.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.